У школах Почаївської громади від COVID-19 щепили понад 18% вчителів

Одна з громад, в якій недостатня кількість вакцинованих у всіх школах – Почаївська. Там у 14 освітніх закладах щепили понад 18% вчителів. Про це Суспільному розповіла директорка обласного департаменту освіти Ольга Хома. У Почаївській опорній школі щепилися 18 зі 133 працівників, каже директорка закладу Галина Гичка.

Ірина Яцків у Почаївській школі викладає зарубіжну літературу. Також жінка – голова профспілкового комітету. Вона каже, що щепилася від COVID-19, але вважає, що вакцинація має бути добровільною.

“Тиск на колег не повинен бути. Колеги повинні вирішити самостійно. Закривати школу в зв’язку з тим, що люди невакциновані – це теж неправильно”, – каже Яцків.

Світлана Корчаківська працює заступницею директорки школи. Жінка розповіла, чому не вакцинувалася:

“Я перехворіла коронавірусом, сьогодні пішла здала аналіз на згущення крові, в мене три плюси, тобто кров згущена. Я зараз робити вакцину не можу. Я би зробила її, але я не знаю, які будуть наслідки”.

Вакциновані у школі 13% колективу, не отримали щеплення 115 працівників. Про це розповіла директорка Почаївської школи Галина Гичка.

“Провакцинували станом на сьогодні 18 учителів”, – каже Гичка.

Галина Гичка каже, що на нараді в Почаївській міській раді їм повідомили, що завтра школу можуть закрити. Чи виплачуватимуть вчителям зарплату жінка не знає.

“Не всі поставлені в нормальні умови. Питання заробітної плати і відвідування закладу в мене теж відкрите. Читаючи цю постанову, в ній прописано про те, що заборонено з 23 числа у тих закладах, де немає 80% вакцинованих, перебувати здобувачам освіти. Нічого не прописано про тих працівників, які знаходяться в цьому закладі”, – каже Гичка.

У Почаївській школі навчаються 1312 учнів, каже Галина Гичка. В 11-А класі вчиться Анастасія Мельник. Дівчина – президентка школи. Вона розповіла, як ставиться до можливого закриття школи:

“Мені здається, що закривати школу не потрібно, тому що наразі в школі мало хворих”.

Голова Почаївської громади Василь Бойко на запитання, чи виплачуватимуть вчителям зарплату відповів так:

“Згідно загального законодавства України. Не будемо порушувати законодавство України. Я навпаки їм кажу, що ви мусите вакцинуватися, бо це ваше здоров’я і ваша безпека, і безпека наших дітей”.

Суспільне