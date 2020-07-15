Вакцинувати домашніх улюбленців від сказу тернополяни можуть вдома

Щороку в обслуговуючих підприємствах у Тернополі згідно з графіком проводили безкоштовну вакцинацію домашніх тварин від сказу. Через карантинні обмеження цього року фахівці вакцинуватимуть тварин не в обслуговуючих підприємствах, а закликають зголошуватись тернополян зробити це у них вдома.

Міська державна лікарня ветеринарної медицини у м. Тернополі пропонує послуги з безкоштовного вакцинування тварин:

– на місці за адресою: м. Тернопіль, вул. Чернівецька, 24 «А», після попереднього запису за тел. 52-10-40 та з дотриманням карантинних вимог;

– виїздом спеціаліста до тварини в межах міста Тернополя, запис за тел. 52-10-40.