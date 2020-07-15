«Дякую вам за мужність та витримку», – Віктор Овчарук відзначив медиків Монастириської лікарні

Голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук вручив медикам Монастирищини відзнаки.

Урочистості, які відбувалися у районному будинку культури, були присвячені Дню медичного працівника.

– Праця медиків завжди була в пошані. Але цього року більшість людей усвідомили, наскільки вона є складною і необхідною. У час поширення коронавірусу саме медики опинилися на передовій у боротьбі з цією недугою, докладаючи максимум зусиль для подолання цього захворювання та рятуючи життя людей, – наголосив Віктор Овчарук, звертаючись до медичних працівників Монастириської районної лікарні. – Лікарі, медсестри, санітарочки саме вашої лікарні першими в області прийняли на себе хвилю захворювань на коронавірус, проявляючи небачену самовідданість, витримку та професіоналізм. Ви з гідністю пройшли оті перші нелегкі кроки у боротьбі із вірусом! Невипадково медичних працівників називають бійцями особливого фронту, бо несете ви на собі величезний тягар чужого болю, рятуєте здоров’я та життя пацієнтів, ризикуючи власним здоров’ям та життям. Низьким уклін вам за це! Щира подяка за вашу самовіддану працю, за віру та надію, яку ви даруєте людям.