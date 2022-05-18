11:02 | 18.05.2022
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Податкова розпочала перевірку АЗС на Тернопільщині через завищені ціни

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АЗС «Атом» на Тернопільщині перевіряють через можливе завищення цін. Станом на неділю, 15 травня, на одній з заправок цієї мережі бензин А-92 продавали за 65 грн, а дизель – за 68 грн. Це на 24 грн вище за допустимі ціни, встановлені урядом.

Про перевірку повідомив голова Тернопільської військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, загалом за резервами пального та його цінами на АЗС слідкують 19 моніторингових груп.

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