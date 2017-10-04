Василь Корчемний – творець зеленого музею під відкритим небом

Минув рік, як пішов у вічність Василь Корчемний – великий патріот рідного краю та природолюб, учений-дендролог та садівник, краєзнавець, бджоляр… Відомий багатьом землякам як творець зеленого музею просто неба – державного дендрологічного парку в Хоросткові.

Василь Григорович Корчемний народився 14 листопада 1931 року на Поділлі, у селі Киселях Старокостянтинівського району. Освіту здобував у Кам’янець-Подільському училищі садівництва, Житомирському сільськогосподарському технікумі, в Уманському сільськогосподарському інституті. У 1954 році прийшов працювати до міста Хоросткова науковим співробітником Тернопільської державної сільськогосподарської дослідної станції Української Академії аграрних наук. Тут зародилася мрія та велика справа його життя – створення у Хоросткові унікального парку, пам’ятки садово-паркового мистецтва. У 1972 році його зусиллями дендропарк було закладено. У 1983 році Рада Міністрів України надала йому високий заповідний статус – державний дендрологічний парк. Тут зібрано сотні видів рослин з різних країн та континентів світу. Щоб збагатити дендропарк винятково цікавою та екзотичною флорою, Василь Корчемний збирав посадковий матеріал, саджанці та насіння майже з п’ятдесяти ботанічних садів багатьох країн. Хоростківський дендропарк у роки активної діяльності Василя Корчемного його директором завжди був найкращою візитівкою Тернопільщини.

А ще Василь Корчемний створив Хоростківський музей природи, експонати якого розміщені в окремому будинку. Держава відзначила Василя Григоровича численними нагородами – заслужений працівник сільського господарства України, член-кореспондент Української Академії екологічний наук, відмінник охорони природи України, почесний член Українського товариства охорони природи…

Але головним своїм творінням Василь Корчемний вважав парк у Хоросткові. Про що писав у одній зі своїх поезій:

Я пам’ятник зелений спорудив

З дерев, кущів, розмаяного квіття,

Стоятиме віки, шумітимуть завжди

Зелені крони й віття.

Тож недарма прожив я на Землі,

Бо віддавав сповна їй сили,

Своє тепло, наснагу всю

Любов незгасну – до краплини.

На жаль, нині Хоростківський дендропарк переживає не кращі свої часи. Далися взнаки брак догляду, зміна клімату – багато дерев пошкоджено, всихає. Парк потребує негайних дій його власників, обласної влади – аби не допустити повної втрати цього унікального заповідного об’єкта, не змарнувати багаторічну працю великого природолюба.

Життєвим кредо Василя Корчемного, його заповітом усім нам було – жити в злагоді й любові, знаходячи себе в улюбленій праці на благо рідного краю. Тож вклонімося світлій пам’яті великого патріота і природолюба Василя Корчемного і пам’ятаймо його добре і мудре слово.

Олександр СТЕПАНЕНКО, газета “Сільський господар плюс”.