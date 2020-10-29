14:31 | 29.10.2020
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Новини Тернополя 

Важлива інформація! Першого листопада автобус 1А курсуватиме до кладовища

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У неділю, 1 листопада, для того, аби мешканці Тернополя могли безперешкодно потрапити на кладовище у Підгородньому, автобус 1А (вул. Винниченка — вул. Слівенська) тимчасово змінить свій маршрут.

Відтак, автобус №1А рухатиметься із зупинками: «Вул. Винниченка», «Вул. Карпенка», «Вул. Орлика», «Б/к «Березіль», «Вул. Дружби», «Медуніверситет», «Центр», «Євроринок», «Стадіон», «Обласна лікарня», «Вул. Слівенська», «Вул. Монастирського», «Вул. Л. Українки», «Школа №14», «Проспект С. Бандери», «Б-р Д. Галицького», «Вул. Польового», «Обласна лікарня», «Стадіон», «Центр», «Кооперативний технікум», «Школа №6», «Готель «Галичина», «Вул. Мазепи», «Вул. М. Кривоноса», «Вул. Бережанська», «Парк здоров’я», «Кладовище» (Підгороднє), «м. «Карпати», «Вул. Бережанська», «ТНЕУ», «Вул. Кривоноса», «Педуніверситет», «Вул. Винниченка».

Детальний розклад руху автобуса див. таб.

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