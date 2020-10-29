Із 1 листопада на Тернопільщині заборонено ловити рибу

Як повідомляє управління муніципальної інспекції, з 1 листопада у Тернополі та області розпочинається осінньо-зимова заборона на лов водних біоресурсів у зимувальних ямах. Триватиме вона до початку нерестової заборони 2021 року.

З метою збереження водних біоресурсів у зимовий період Управлінням Державного агентства рибного господарства у Тернопільський області видано відповідний наказ від 21 жовтня 2020 року «Про встановлення заборони на лов водних біоресурсів на зимувальних ямах у рибогосподарських водних об’єктах Тернопільської області».

В документі зазначено терміни та перелік основних місць зимівлі водних біоресурсів у водних об’єктах Тернопільської області. Крім того, створено карту заборонених ділянок для вилову водних біоресурсів, яка включає зимувальні ями.

Управління муніципальної інспекції Тернопільської міської ради нагадує, що за незаконний вилов риби на території зимувальних ям Тернопільського ставу передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.