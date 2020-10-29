Борщівська лікарня закупила захист для медиків на понад 700 тисяч гривень у 16-літньої доньки своєї головної медсестри

Борщівська районна лікарня (Тернопільська область) 23 жовтня уклала угоду на закупівлю одягу для медичного персоналу з приватною підприємицею Анжелою Завінською на загальну суму 712,7 тис. грн. Про це стало відомо з сайту електронних закупівель Prozorro.

Закупівлю провели за спеціальною спрощеною процедурою звітування для подолання пандемій коронавірусної хвороби COVID-19.

Згідно з угодою, лікарня придбала чотири позиції індивідуального захисту: 3000 захисних одноразових костюмів за 140 грн за одиницю, що складаються з комбінезона та ламінованих бахіл; 5000 захисних одноразових халатів за 55 грн за одиницю; по 300 респіраторів класу захисту FF2 та FF3 за 27 та 32 грн за одиницю відповідно. Всі ціни відповідають ринковим та цінам, за які купують індивідуальний захист інші бюджетні замовники.

Проте цікавою є особа приватної підприємниці, яка здійснить поставку товарів в лікарню. Анжела Завінська – це 16-літня студентка, донька головної медсестри цієї ж Борщівської районної лікарні Ольги Гарасимів. Приватною підприємицею вона зареєстрована лише з травня 2020 року, а вже в червні почала отримувати замовлення від лікарні, де працює її мати. Власне діяльність з постачання здійснює саме Ольга Гарасимів за довіреністю від доньки.

Як вже повідомляли «Наші гроші. Львів», районна лікарня раніше вже уклала з Завінською 32 договори на постачання медичних товарів загальною сумою понад 630 тис. грн. Враховуючи дану закупівлю, сума вже зросла до понад 1,3 млн грн.

Окрім лікарні, незначні замовлення 16-літня підприємиця отримувала від Борщівської міськради та райради. При цьому міська рада придбала у неї засіб для дезінфекції з досить значною переплатою.