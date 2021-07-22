Вкрав 17 тисяч за ніч: на тернопільському ринку обікрали два кіоски

Знайшли підозрюваного, який причетний до крадіжок з торгових закладів. Чоловік, пошкодивши вхідні двері та вікна, за один вечір встиг «погосподарювати» у двох кіосках на ринку. Загалом викрав 17 400 гривень, поінформували у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Двоє власників торгових закладів, що майже поруч розміщені на центральному ринку, звернулися до співробітників поліції. Заявники розповіли, що в одного з них з кіоску зникло 400 гривень, а в другого – 17 тисяч.

У кіоску, де продають кавові напої, невідома особа вночі пошкодила віконну раму, проникла всередину і викрала з каси 400 гривень. Значно більших втрат зазнав власник крамниці, яка торгує насінням та добривами: зламані вхідні двері, викрадено 17 000 гривень виторгу, – повідомляють у поліції.

Правоохоронці встановили, що до обох крадіжок причетний 34-річний житель обласного центру. Він неодноразово судимий за майнові злочини. Чоловік у скоєному зізнався. Гроші, які вкрав, витратив на власні потреби.

Відомості за обидвома фактами внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за част. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення) КК. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.