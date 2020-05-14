14:32 | 14.05.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

14 травня дві смерті: у Тернопільській області від початку епідемії померли 22 людини, інфіковані COVID-19

Redaktor 0 Views Прокоментуй!
свічка,

Станом на 14 травня в Тернопільській області зафіксовано 22 смерті від COVID-19.

За інформацією  ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”, 13 травня у Кременці помер 93-річний чоловік. Чоловік захворів 24 квітня. Згодом потрапив у Кременецьку центральну районну лікарню. Померлий мав низку супутніх хвороб – це і ішемічна хвороба, кардіосклероз та інші.

14 травня у Тернопільській лікарні помер тернополянин із COVID-19, якому 82 роки. В Тернопільську лікарню швидкої допомоги потрапив 4 травня.

Раніше на Тернопільщині померли 20 людей:

  1. 12 травня помер житель с. Малі Загайці Шумського району, 63 роки. 
  2. 12 травня померла жителька с. Новий Кокорів Кременецького району, 74 роки.
  3. 9 травня житель с. Старий Кокорів Кременецького району.
  4. 7 травня 89 річний житель села Бариш Бучацького району.
  5. 7 травня 62-річний житель села Ходаки Шумського району.
  6. 1 травня помер 71-річний чоловік у Монастириському районі.

  7. 29 квітня  помер Фельдшер Швидкої допомоги з с. Устя Зелене Монастириського району.

  8. 29 квітня у тернопільській лікарні померла 60-річна жінка інфікована COVID-19  – жителька Почаєва.
  9. 27 квітня в Шумській лікарні помер 66-річний чоловік, мешканець Шумську. 
  10. 27-го квітня в Шумській лікарні помер 55-річний чоловік, мешканець с. Потуторів. Померлий був священником МП.
  11. 26-го квітня в Почаївській лікарні від коронавірусу померла 77-річна пацієнтка.
  12. 25-го квітня в Заліщицькій лікарні на Тернопільщині від коронавірусу померла 73-річна мешканка Чернівецької області.
  13. 24 квітня у Заліщиках померла 70-річна жінка.
  14. 19 квітня померли: 58-річний чоловік з Шумська
  15. 19 квітня померла 43-річна жінка з Почаєва.
  16. 8  квітня 83-річна жінка з с.Горішня Слобідка Монастириського району.
  17. 8 квітня помер мешканець Заліщиків, 62-річний чоловік;
  18. 6 квітня помер 57-річний священник з міста Заліщики. У нього першого на Тернопільщині лабораторно підтвердили COVID-19;
  19. 2 квітня 57-річна жителька Козівського району;
  20. 25 березня помер – 68-річний житель Монастириського району.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *