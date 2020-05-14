Станом на 14 травня в Тернопільській області зафіксовано 22 смерті від COVID-19.

За інформацією ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”, 13 травня у Кременці помер 93-річний чоловік. Чоловік захворів 24 квітня. Згодом потрапив у Кременецьку центральну районну лікарню. Померлий мав низку супутніх хвороб – це і ішемічна хвороба, кардіосклероз та інші.

14 травня у Тернопільській лікарні помер тернополянин із COVID-19, якому 82 роки. В Тернопільську лікарню швидкої допомоги потрапив 4 травня.

Раніше на Тернопільщині померли 20 людей: