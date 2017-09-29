Через центри зайнятості Тернопілля знайшли роботу 220 демобілізованих учасників АТО

У місцевих центрах зайнятості Тернопільщини упродовж січня-серпня 2017 року було зареєстровано 1208 безробітних демобілізованих учасників АТО. З них 37 – мали інвалідність. Найбільше колишніх воїнів звернулося до Тернопільського міськрайонного центру зайнятості – 191, Теребовлянського – 98 та Гусятинського районних центрів зайнятості – 93 особи.

Цьогоріч уже працевлаштовано 220 демобілізованих військових, з них 4 – отримали одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності, 11 – мають роботу за умови компенсації роботодавцям витрат єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 38 – повернулися на військову службу за контрактом; 64 – були забезпечені тимчасовими місцями праці.

Професійне навчання проходили 69 колишніх воїнів, з них, 7 колишніх воїнів навчались на тракториста-машиніста с/г виробництва, 5 – електрогазозварника, 5 – робітника фермерського господарства, 2 – кухаря, 1 – електромеханіка з ліфтів; 9 безробітних атовців підвищували кваліфікацію на курсах: «Налагодження обладнання для контролю електричних з’єднань кабельної в’язки автомобілів», «Сучасні технології та комплекс машин для вирощування основних с/г культур», «Сучасні технології вирощування с/г культур та агротехнічні заходи підвищення їх врожайності», 40 стажувалися безпосередньо на робочих місцях підприємств, установ та організацій. Після завершення навчання 53 атошники вже працевлаштовано.

Фахівці центрів зайнятості ставляться з увагою до колишніх воїнів, при доборі підходящих місць праці враховують соціальні, емоційні, психологічні аспекти шукачів роботи з числа демобілізованих учасників АТО.

За станом на 01.09.2017 для 390 недавніх воїнів АТО продовжується пошук підходящої роботи, з них 9 – продовжують професійне навчання. Допомогу по безробіттю отримують 335 осіб. Середній розмір допомоги з безробіття для військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції становив 3609 грн.

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