Вчителі-християни з Тернополя відвідали святині Крехова і Жовкви

11 січня відбулася чергова паломницька мандрівка спільноти вчителів-християн Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ст. №23 «Молимося за Україну». Спільно із духовним провідником о. Романом Загородним вчителі відвідали монастир отців-василіян, що розташований у с. Крехів Жовківського району Львівської області та храм Пресвятого Серця Христового, що при василіянському монастирі у місті Жовкві, де перебувають мощі святого мученика Партенія.

«Дуже особливою була атмосфера поїздки, адже ми подорожували в часі різдвяних свят, – розповідає о. Роман Загородний. – Найпрекрасніша різдвяна радість – це радість внутрішнього спокою: Господь стер наші гріхи, Господь нас простив, Господь змилувався над нами і прийшов спасти нас. Це і є різдвяна радість. Ці слова Папи Франциска дуже гарно пасують до настрою нашої мандрівки. Ми були присутні на Літургії, мали змогу приступити до Святих Тайн Сповіді та Євхаристії . Розмірковували над питаннями про молитву та сенс нашого буття, спасіння душі та істинні цінності нашого світу».

Відтак, прочани побували у Жовкві та оглянули такі видатні історико-архітектурні пам’ятки, як Ринкова площа (сучасна площа Вічева) із замком 1594 року, костелом Святого Лаврентія XVII століття, Василіянським (XVII—XX століття) і Домініканським (XVII—XVIII століття) монастирями. У храмі Пресвятого Серця Христового усі молилися до святого Партенія про заступництво для України, для наших воїнів, для всього вчительського колективу школи, а також кожен помолився у власному наміренні.

«І, безумовно, дуже приємно було напитися води з цілющого джерела Богородиці. Чудова природа, погожа днина, спільна молитва – все це пробуджує в серці глибоку вдячність до Господа за наше життя та подаровану нам ласку спасіння», – підсумовує о. Роман.

Джерело: Тернопільсько-Зборівська архиєпархія