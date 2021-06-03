Вдала ідея для святкування дитячих днів народжень від «Автопорт»

Організація дитячих днів народжень – це ціле мистецтво, яке потребує креативності та фантазії, витримки та ретельного планування. Важливо забезпечити юним гостям смачне та корисне частування, цікаве дозвілля та розваги – активні та менш рухливі. А ще – цілковиту безпеку для діток будь-якого віку.

Далеко не всі заклади можуть похвалитися наявністю усіх необхідних умов для такого святкування. Але не «Автопорт», де є чудова та простора дитяча кімната, що ідеально підходить для таких цілей.

Ідеальне місце для дитячих свят

Віднедавна у мережі закладів харчування «Автопорт» з’явився простір для відпочинку діток різного віку. Кімната має м’яке покриття, по якому приємно ходити босоніж. Ігрові зони включають в себе лабіринти, сухий басейн, великий надувний батут, гірки та лазанки.



Тут є крісла-м’ячі яскравих кольорів, столики та стільчики для малювання чи інших спокійних занять, різноманітні іграшки та забавки, конструктори. На стінах – сучасна техніка, оригінальний декор та картини, що радують око. Все – абсолютно безпечне та якісне.

Малюки молодші чотирьох років перебувають в ігровій зоні під наглядом дорослих, дітки більш старшого віку можуть знаходитись тут самостійно.

За дотриманням порядку слідкує привітний адміністратор.

На час проведення дійства кімнату можна орендувати повністю, аби на святкуванні були присутні лише ті, кого ви запросили.

Пригощати гостей в дитячій кімнаті можна усіма стравами, що є в меню «Автопорт», а також улюбленими ласощами діток – піцою та бургерами з найрізноманітнішою начинкою. А батьки полюбляють замовляти піцу на суші. В мережі використовують лише свіжі, натуральні та якісні продукти, ретельно слідкують за технологією приготування їжі, тож насолоджуватися їх смаком можуть навіть найменші відвідувачі закладу. Свою їжу та напої приносити заборонено, та й у цьому немає потреби – все можна замовити на місці.

Святкуймо разом з мережею «Автопорт»

Дитячі свята – дні народження, іменини, перше причастя, випускний і т.д. – це дійство, яке повинно запам’ятатися надовго. У мережі закладів «Автопорт» роблять для цього все можливе і навіть неможливе.

Ігрову кімнату бажано замовляти наперед, адже вона може бути зайнята, особливо по вихідних та святкових днях. Вартість відвідування залежить від часу дійства та кількості проведених тут годин. При оренді цілої ігрової зони плата за вхід з кожної дитини відсутня.

Хочете влаштувати своїй малечі незабутнє свято – завітайте до нас!

Також нагадуємо нашим відвідувачам, що ми пропонуємо доставку свіжої їжі: шашлика, картоплі, піци та суші у Тернополі. Обирайте затишне місце для свого святкування або замовляйте смаколики від мережі закладів «Автопорт».









