Від 17 до 34 тисяч гривень: власник одного із закладів у Тернополі заплатить штраф за порушення карантинних обмежень

Попри карантинні обмеження один із тернопільських закладів громадського харчування працював у звичному режимі та приймав відвідувачів всередині. За це власнику закладу доведеться сплатити штраф.

Нагадаємо, з 12 квітня в закладах громадського харчування (кав’ярні, ресторани, кафе, тощо), що працюють на території Тернопільської громади, дозволено приймати відвідувачів лише на літніх майданчиках, а також дозволено здійснювати адресну доставку замовлень і замовлень на винос. Такі обмеження було прийнято на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру на території Тернопільської міської територіальної громади.

Проте адміністрація одного із тернопільських закладів громадського харчування проігнорувала карантинні обмеження та надавала відвідувачам послуги безпосередньо у приміщенні, наражаючи їх на небезпеку інфікування COVID-19. Поліцейські задокументували даний факт та склали на власника закладу протокол за частиною 1 статті 44-3 КУпАП. Порушнику загрожує покарання у вигляді штрафу від 17 до 34 тисяч гривень.