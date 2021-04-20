Відомий тернопільський ресторатор Михайло Гросуляк розповів, як проводить свій день

“Мій робочий день не закінчується ніколи. Бо ідеї, які втілив в життя, які зараз є частиною наших закладів, мені приходять вночі. Я не знаю, чому так. Можливо, мозок вночі відпочиває і має сили фантазувати”,- пише на своїй сторінці у Фейсбуці відомий тернопільський ресторатор, власник “Самогонної Ресторації” Михайло Гросуляк.

Прокидається пан Михайло близько 4 ранку. Далі – йде гуляти з Бусею. “Паралельно осмислюю день, що минув, аналізую його. Далі сон вже не бере. Телевізор практично ніколи не вмикаю. Він, як на мене, «забиває» голову нездоровими думками, а мені, власне, цінно, коли голова свіжа. Тоді до мене приходять ідеї, плани на новий день. Я чітко бачу, що коли та як маю зробити. Не дарма радять не починати свій ранок з гаджетів. В тому щось є. Тому щиро раджу до цієї думки прислухатися. Ранок – це початок, натхнення, енергія, запал. Люблю починати його якнайшвидше, разом із сонцем.

Зазвичай на день я маю три-чотири важливі завдання. Це не лише розумова праця, а фізична також. З останнього я сам їздив на кар’єр, щоб пощупати каміння, яке нам було потрібне. Було важливо знати, що воно саме таке, як треба. Так само з черепицею, яку показував вам раніше. Її привіз з Кременеччини. Тільки там її можна знайти. Такої форми ніде немає, а вона мені страшенно подобається.

Свої плани я завжди «тримаю» в голові, не звик до щоденників. Хоча моїм дітям зручніше фіксувати плани. Мене вже, напевно, не перевчиш.

Потім по плану в мене зарядка, або в городі покопаю, якщо треба. На щастя, маю біля хати теплий басейн, тому можу поплавати годинку. Це мене бадьорить на цілий день. Далі ми з Тетяною снідаємо і я «вилітаю» по справах.

Обідаю я теж зазвичай вдома. Люблю як готує дружина, хоча, звичайно, що можу десь в наших закладах перекусити.

Ввечері я аналізую прожитий день і дуже жалкую, якщо не просунувся в роботі на кілька кроків вперед. Перед сном читаю новини, стараюся бути вкурсі ситуації в країні.

Та є геть інші дні. Ті, коли я не вдома, а в Карпатах, значну частину доби проводжу за кермом, «намотую» сам кілька сотень кілометрів. Ці дні я люблю особливо, бо в них багато нових вражень та часом пригод. Та головне завдання, що де б я не був сьогодні, кожен новий день маю прожити не дарма”,- пише Гросуляк.