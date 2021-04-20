У Шумській міській лікарні проведено першу артроскопічну операцію

Лікарями Шумської міської лікарні проведено першу артроскопічну операцію (на суглобах)

Це стало можливим завдяки новому обладнанню та колективу лікарні, – повідомляє Вадим Боярський.

Довідково

Артроскопія – це малоінвазивний метод візуального обстеження структур змісту суглобової порожнини, а також лікувального впливу на них за допомогою тонких оптичних і механічних пристроїв.

Особливості методу:

При артроскопії в більшості випадків можна оглянути і промацати зондом все відділи порожнини суглоба, оцінити стан синовіальної оболонки, хрящового покриву суглобових поверхонь, цілісність менісків і хрестоподібних зв’язок, стан колатеральних зв’язок і капсули суглоба, виявити внутрісуглобні тіла або патологічні включення і визначити їх походження, виявити порушення орієнтації надколінка і взаємин суглобових поверхонь, встановити можливі конфлікти між різними структурами в момент певних рухів в суглобі, а також з мінімальною травмою виконати прицільну біопсію патологічної ділянки суглоба. Особливе значення артроскопія грає в діагностиці ушкоджень суглобового хряща а ранні терміни. Визначення характеру ушкодження, локалізації, поширеності та глибини дає можливість оцінити механізми розвитку деформуючого артрозу і вибрати оптимальний метод лікування, в тому числі і оперативний.