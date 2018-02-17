Від 3 до 6 тис. доларів – таку зарплату тернопільські студенти пропонували дівчатам, які погоджувалися працювати за кордоном повіями

Оголошення про пошук кандидатів роботодавці розмістили на сайтах в соцмережах. Єдина вимога – претендентки повинні бути приємної зовнішньості та віком до 25 років.

Це оголошення зацікавило правоохоронців. Як виявилося, продажем людей за кордон займалися двоє студентів одного з тернопільських університетів — 20-річний хлопець і 21-річна дівчина. Бажаючих працювати у Туреччині, Об’єднаних Арабських Еміратах, а саме в місті Дубаї, шукали в соцмережах.

Про роботу починали розмову, коли з’ясовували, що кандидати перебувають у складній фінансовій ситуації. Відтак роботодавці пояснювали зміст роботи. Обов’язкова умова — надіслати фото та копію паспорта. Якщо дівчата погоджувалися на запропоновані умови, їм виготовляли пакет документів для виїзду закордон.

Усі фінансові витрати на виготовлення паспортів, віз, купівлю авіаквитків брали на себе роботодавці. Ці гроші потім їм повертали іноземні замовники, йшлося про орієнтовно 400 доларів за особу.

У яку країну виїдуть дівчата, визначали “покупці” живого товару за попередньо отриманими фото. За тих, хто “підійшов” для роботи в Туреччині, роботодавець отримував від 500 доларів до тисячі, а за Дубаї – від тисячі до двох тисяч у. о.

У місяць одна дівчина заробляла орієнтовно 12 тис. дол., з яких 50% забирав господар, а решту видавав, як зарплату.

Так, через тернопільських торгівців людьми знайшли роботу дві дівчини – з Тернополя та Львова. Вони погодилися на усі пропозиції, але потім злякалися і звернулися до правоохоронців.

Вчора ці дві дівчини мали вилітати на роботу зі столичного аеропорту, але виліт заборонили правоохоронці.

У помешканні роботодавців в Тернополі правоохоронці провели обшук. Вилучено мобільні телефони з переписками, комп’ютерну техніку, записники, флешки, гроші, отримані від незаконного заробітку та копії документів завербованих дівчат.

За попередньою інформацією, злочинний дует уже встиг відправити за кордон близько п’яти дівчат. У ході слідства стало відомо, що у сітку торгівців людьми потрапили жінки з Хмельниччини, Рівного, Вінничини та Запоріжжя.

Тернопільський дует затримали. Їм загрожує від 5 до 12 років тюрми.

За інформацією Досьє 102.