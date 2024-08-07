17:01 | 7.08.2024
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Аварійність в цифрах: статистика ДТП з постраждалими на Тернопільщині

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У період з 1 січня — 31 липня 2024 року в Тернопільській області сталося 282 ДТП з постраждалими. У ДТП 36 людей загинуло та ще 382 — отримали травми різного ступеня тяжкості.
🗓Найчастіше аварії з постраждалими відбулися у середу, п’ятницю та неділю (47 % від усіх ДТП з постраждалими).
🕛 Найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод з постраждалими припадає на 18-ту та 19-ту годину (в цей час сталося 20 % від усіх ДТП з постраждалими).
❗️Основними причинами автопригод з постраждалими є:
⭕️ перевищення безпечної швидкості — 83 ДТП;
⭕️ порушення правил маневрування — 64 ДТП;
⭕️ порушення правил проїзду пішохідних переходів — 29 ДТП;
⭕️ порушення правил проїзду перехресть — 22 ДТП;
⭕️ недотримання дистанції — 22 ДТП.
❗️Водії, пам’ятайте, що безпека на дорозі залежить від кожного з нас. Правила дорожнього руху єдині для всіх, дотримуйтесь їх ☝️
Безпечних доріг 🚘

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