Від цвітіння до дозрівання пройшло 1,2 роки, – у Тернополі заплодоносила рослина, яка рідко квітне

У жовтні 2020 року у Зимовому саду Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді зацвіла Монстера делікатесна (Monstera Deliciosa). Вихованці гуртків «Юні рослинники» та «Юні зоологи» (керівник Оксана Пелещук) розпочали спостереження за рослиною: фіксували час цвітіння, проводили догляд за ліаною і ось у грудні 2021р. з’явився плід. Гуртківці провели віртуальну подорож на батьківщину Монстери делікатесної – вологі ліси Південної Америки, під час якої дізнались багато цікавого і дивовижного про цю рослину.

Від часу цвітіння до дозрівання плода Монстери делікатесної пройшло 1,2 роки. Плід нагадує початок кукурудзи, довжиною 30см, надзвичайно приємного запаху і смаку.