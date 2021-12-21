Тернопільщина: суд підтримав правомірність постанови Управління Держпраці щодо накладення на роботодавця понад 3 млн. грн. штрафу

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду задовольнив касаційну скаргу Управління Держпраці про накладення штрафу на суб’єкта господарювання, який надає медичні послуги, за допуск до роботи 24-ох медичних працівників без належного оформлення з ними трудових відносин.

Так, у лютому 2019 року посадовими особами Управління Держпраці було проведено позаплановий захід державного контролю, під час якого виявлено та задокументовано підміну роботодавцем трудових відносин цивільно-правовими, а саме: медичні працівники виконували трудові функції за різними спеціальностями, проте з ними було укладено не трудові, а цивільно-правові договори.

За результатами перевірки уповноваженою посадовою особою Управління Держпраці винесено постанову про накладення на суб’єкта господарювання фінансових санкцій у розмірі понад 3 млн. грн.

Не погоджуючись рішенням Управління Держпраці, роботодавцем його оскаржено.

У підсумку розгляду цієї справи судами різних інстанцій, Верховний суд прийняв остаточне рішення, яке не підлягає оскарженню, про правомірність постанови Управління Держпраці щодо накладення на роботодавця понад 3 млн. грн. штрафу.