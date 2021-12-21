У Тернополі виявлено 4 роботодавців, які не оформили трудові відносини з жодним працівником

За зверненням посадових осіб органу місцевого самоврядування інспекторами праці Управління Держпраці проведено позаплановий захід державного контролю у суб’єкта господарювання, який здійснює підприємницьку діяльність у торговому закладі міста Тернополя.

Заходом з’ясовано, що підприємець використовував працю 2 продавців без оформлення з ними трудових відносин. У своїх письмових поясненнях він повідомив, що продавцями є його сусідка та знайомий випускник вузу, які у нього не працюють, а лише упродовж кількох останніх днів допомагають здійснювати торгівлю у магазині.

Загалом упродовж грудня за зверненнями посадових осіб органів місцевого самоврядування виявлено чотирьох суб’єктів підприємництва, які не оформили трудові відносини з 7 працівниками.

За використання незадекларованої праці до роботодавців вживаються заходи відповідно до наданих повноважень. Окрім того, розпорядчими документами їх зобов’язано узаконити трудові відносини з найманими працівниками.

Нагадаємо, що за фактичний допуск працівників до роботи без належного оформлення з ними трудових відносин передбачено адміністративну, фінансову та кримінальну відповідальність.