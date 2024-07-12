У Тернополі представленням монографії вшанували пам’ять Любомира Крупи

27 червня в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулося представлення монографії «Вплив Андрея Шептицького на суспільне і культурно-просвітницьке життя в Галичині кінця XIX-першої половини XX століття» педагога, науковця, історика, громадсько-політичного діяча, військовослужбовця Збройних cил України, кандидата історичних наук, члена НТШ Любомира Крупи.

Любомир Крупа був відданим другом Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки, учасником багатьох заходів, які проводила книгозбірня.

Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять Любомира Крупи, Героя російсько-української війни.

Вступне слово виголосив директор Тернопільської ОУНБ, заслужений діяч мистецтв України Валерій Бачинський, який зазначив, що важливий посил Любомира Крупи для кожного з нас – це Перемога.

Модерувала захід Наталія Дащенко, рідна сестра Любомира Крупи, доцент ТНПУ ім. В. Гнатюка, яка змістовно охарактеризувала монографію брата і розповіла про те, як разом з мамою Марією та дружиною Іриною за чотири місяці підготували цю монографію щоби її видати. До видання включили також автобіографію, написану самим Любомиром орієнтовно до 2017 року. Крім того, порадившись у сімейному колі, вирішили додати до книги рецензії на неї. Їх виконали науковий керівник Любомира Крупи, доктор історичних наук, професор Микола Алексієвець та доктор історичних наук, професор і одногрупниця автора Леся Алексієвець. Вступне слово написав доктор філологічних наук, лауреат премії імені Андрея Шептицького Ігор Набитович.

Бібліотека пишається авторефератом дисертації «Вплив Андрея Шептицького на суспільне і культурно-просвітницьке життя в Галичині кінця XIX-першої половини XX століття» Любомира Крупи з особистим підписом, що зберігається в нашій книгозбірні.

Бібліотекарі відділу міського абонементу підготували книжкову виставку «Великі ідеї Великої людини», присвячену життєпису Митрополита Андрея Шептицького. Лариса Оленич, завідувачка інформаційно- бібліографічного відділу, ознайомила присутніх із виданнями з фонду книгозбірні, представленим на виставці.

«Ми шануємо історію і науковий доробок Любомира Крупи, життя якого – світлий приклад для українців. Україна починається з кожного з нас», – сказав у своєму виступі Іван Січкарик, доктор біблійного богослов’я.

Михайло Андрейчин, голова Тернопільського осередку НТШ, акцентував увагу присутніх на історичній постаті Андрея Шептицького, праці якого і вчення оживають нині.

Теплими спогадами про Любомира Крупу, його людяність, справжність, вимогливість до себе і оточення поділилися одногрупники – Сергій Волоцюга та Ігор Кульчицький, а також Володимир Росоловський.

Подружжя тернопільських митців Наталії і Олега Кіналів із хвилюванням розповіли присутнім, як відкрили для себе постать Любомира Крупи, а також про відвідини родинного маєтку митрополита Андрея Шептицького. Олег Кіналь подарував учасникам заходу авторські листівки з портретом Любомира Крупи.

«Життя Любомира було життям чесної людини», – такими словами-спогадами про сина поділилася Марія Петрівна, мати Любомира Крупи.

На заході були присутні і освітяни ЗОШ №8, науковці, читачі бібліотеки, представники ВПО.

Монографія Любомира Крупи, Великого українського патріота, яку подарувала Наталія Дащенко, гідно і достойно поповнить фонд Тернопільської ОУНБ.