16:01 | 16.04.2021
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Тернопільщина 

У Тернополі в банку обікрали жінку: розшукують чоловіка, якого підозрюють у злочині (відео)

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Тернопільські правоохоронці встановлюють місце знаходження невідомого чоловіка, який викрав техніку з приміщення фінустанови, що на вулиці Соломії Крушельницької.

Подія трапилася 9 квітня, близько 15 години. Незнайомець вкрав дороговартісний мобільний телефон відвідувачки банку.

Камери відеоспостереження зафіксувала підозрюваного.

Правоохоронці звертаються до краян: якщо ви впізнали дану особу або знаєте його місце перебування, телефонуйте за номерами у Тернополі 27-11-70, 067-352-33-17 або на лінію “102”, повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

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