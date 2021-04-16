У Тернополі в банку обікрали жінку: розшукують чоловіка, якого підозрюють у злочині (відео)

Подія трапилася 9 квітня, близько 15 години. Незнайомець вкрав дороговартісний мобільний телефон відвідувачки банку.

Камери відеоспостереження зафіксувала підозрюваного.

Правоохоронці звертаються до краян: якщо ви впізнали дану особу або знаєте його місце перебування, телефонуйте за номерами у Тернополі 27-11-70, 067-352-33-17 або на лінію “102”, повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.