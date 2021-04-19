На Борщівщині чоловік жорстоко вбив собаку на очах у дітей

На адресу редакції “Звістки” звернулась жителька Борщева Тетяна Калуцька, яка розповіла історію жорстокого вбивства свого собаки сусідом. Подія, за словами нашої читачки, трапилась близько 2-3 години дня на стадіоні Цукрового заводу.



“13 квітня, мій сусід, Навроцький Степан (багатьом жителям Борщівщини відомий), серед білого дня, убив мого собаку. Ні за що, із саморобної зброї. Це все було в присутності людей та неповнолітніх дітей (є свідки, які викликали поліцію). До того ж, це було не одноразово. Троє моїх собак загинуло від його рук. Також декілька років тому він лякав рушницею маленьких дітей, які просто гралися на стадіоні. Але, маючи зв’язки, справу закрили. Хочу, щоб люди дізналися про нього і були більш обачнішими, оскільки в будь-який день він може почати стріляти по людях.”,- написала схвильована жінка.



Спілкуючись з Тетяною, ми вирішили поцікавитись, чи була собака агресивною і чи були поблизу діти, які не тільки могли стати свідками розправи, а й випадковими жертвами свавілля.



“Собака не була агресивною, ні в кого не було до неї ніяких претензій, на день завжди її прив’язували, а на ніч спускали. Але собака ще з ночі понеділка не повернулася, а це все сталося у вівторок вдень. Того ж дня, коли його допитувала поліція, він казав, що ні до чого не причетний, це зробив не він. Однак, за словами свідків (двоє місцевих хлопців, які зателефонували в поліцію), він прикликав до себе собаку, застрелив і побачивши людей – відразу утік. В цей час, буквально в кількох метрах від місця події, на стадіоні гралися діти…”,- розповіла власниця собаки



На завершення Тетяна зізналась, що, коли дізналася про цю подію, спочатку не хотіла писати заяву в поліції, зателефонувала до його дружини, щоб мирно вияснити, чому та через що це сталося, але вона навіть не відповіла на мої дзвінки. А самого вбивцю не було дома від ранку.

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