Як у Почаєві спостерігали Місяць, Юпітер, зорі і таки дочекалися Сатурна

Так звана “тротуарка”, особливо популярна у Тернополі, дісталася уже і Почаєва. Спостереження нічного неба у Почаєві відбулося 11 червня 2019 р. Прогнозовану програму виконали: спостерігали Місяць, Юпітер, зорі і таки дочекалися Сатурна.

На фото – фіналіст фестивалю Різдвяні зорі Трішечкін Олександр. Для спостережень приніс виграний на фестивалі бінокль. Щоб було зручніше, Саша виготовив штатив для бінокля із підручних матеріалів: струбцини, підставки для лампи і мопеда. Дивитися з такої конструкції за Місяцем не гірше, ніж у шкільний рефрактор.

Джерело: Кабінет фізики