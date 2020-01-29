Ювілейний випуск: 1200 магістрів ТНПУ отримали дипломи у 2020 р.

У приємних клопотах проходить січень 2020р. в ТНПУ. Студенти бакалаврату ще на канікулах, але саме зараз в університеті проходять урочисті церемонії вручення дипломів магістрам.

Випуск-2020 – особливий, ювілейний, адже навесні Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка відзначатиме 80-річчя. Це знамення дата, але й університет знаменитий – найкращий! В рейтингу педагогічних ЗВО України він стабільно посідає друге місце, а на Тернопіллі в черговий раз отримав відзнаку довіри “Народний бренд-2019”.







Віват, магістри ТНПУ!





Натхненні і творчі





Щасливі і вдячні





Талановиті і перспективні





Щирі і добрі





А тим часом 1200 магістрів отримують дипломи, вітання, настановчі слова та добрі побажання від улюблених викладачів. Вони такі різні! Серйозні і замріяні, замислені і жартівливі. Лідери, активісти, фахівці. Щирі і небайдужі. Вони красиві і різні, як саме життя. Вражає і вік магістрів: наймолодшому з них 21, а найстаршому – 69 років. Вони вболівають за майбутнє України і вже зараз творять її сьогодення. Упевнені та усміхнені, талановиті та успішні, вони вирушають на самостійний шлях сповненими найрізноманітніших емоцій, серед яких нема місця суму. Адже випускний – не прощання. ТНПУ залишається для них домом. В університеті створена Асоціація випускників, тож усі вони залишатимуться “на зв’язку”. А ще багато років проводиться моніторинг випускників, і за кількістю працевлаштованих ТНПУ також перший. ТНПУ – це 10 факультетів, і різноманіття педагогічних та непедагогічних спеціальностей дає кожному можливість вибору відповідно до бажань і здібностей. Передбачене і післядипломне навчання – для охочих відкрите паралельне і перехресне навчання в аспірантурі за всіма напрямками як на денної, так і заочної форми. Те, що багато охочих отримують в університеті другу, а часом і третю освіту, цілком відповідає запитам сучасного світу.





Наша гордість! А зараз лунає музика, і магістри у святкових мантіях з омріяними дипломами намагаються зупинити на фото радісні миті. У добру, щасливу путь, дорогі випускники! Ви – найкращі! ТНПУ завжди з вами! Магістри щиросердечно дякують університету, який став рідним.

Юлія Грицишин: ДЯКУЮ, мої дорогі викладачі, що за цей час я набралась мудрості і досвіду, і вам, мої одногрупники, за веселі спогади і дружбу!

Валентина Глушич: Vivat Professores Студентські роки ТНПУ імені Володимира Гнатюка – найкращі, особливо коли відчуваєш підтримку таких людей як Bogdan Buyak Mykola Kebalo ♥️ Вдячна. Ціную. Люблю.

Валентина Присяжна:

Не віриться, що вчора ми й справді отримати свої дипломи і робимо наступний крок, перегортаємо на чистий аркуш та самостійно розмальовуємо його різними фарбами. Так- ми давно усі самостійні, так- більшість з нас працює і забезпечує себе ще з 3 курсу, так- ми давно самі приймаємо рішення. Але сьогодні я запитала себе – «Чи були б ми тим,ким є сьогодні, без університету, нашого факультету і наших викладачів?». Однозначно відповідь – НІ! Хіба ми б отримали ту «справжню роботу», якби не тотальна праця, недоспані ночі за конспектами та книжками, взаємодопомога та величезний вклад наших викладачів? Хіба ми б могли похизуватись тим, що більшість з нас вже на 1 курсі мали «свої гроші» завдяки знанням англійської і учням, з якими ми займались, яких ,по правді кажучи, дуже часто «підкидали» наші викладачі. Хіба не відчували ми гордість, коли на перших курсах до тебе дзвонить невідомий номер і розмова починається із фрази «Доброго дня. А мені вас порекомендувала Наталя Михайлівна/Ірина Дем’янівна/ Андріана Романівна/Ірина Павлівна…можете позайматися з моєю донькою/сином?» Хіба б ми знали, що порекомендувати прочитати, а що записати в список «ніколи більше не відкривати»,якби не Ольга Іллівна і пари з літератури Англії та Америки? А наші викладачі з німецької – то взагалі дуже терпінні люди,бо іншого пояснення я не маю тому, як вони вкладали і вірили в нас,хоч ми були далеко не найздібніші студенти на парах німецької.

Дякуємо кожному з наших викладачів за вашу працю, за ваше розуміння та підтримку, за ваші поради і за нашу з вами дружбу. Ми Вас любимо і ніколи не забудемо! #ТНПУ А кожному з нас бажаю слухати свій внутрішній голос, а не думки інших,ніколи не зраджувати собі, знайти себе та свій шлях в житті і просто бути щасливим. Люблю вас і дякую за кожен рік!!!

Наталія Гурик Незабутній день…Дякую викладачам, групі, друзям, рідним за цей неймовірний день! Цю мить вручення дипломів ми запам’ятаємо назавжди! Мрії збуваються, головне вірити і хотіти!!! Таня Євдокименко: Дякую найкращому декану і особливо викладачам відділення Початкова Освіта, які роблять усе можливе, щоб ми були кращими з кращих. Адже кожен викладач і кожен студент вклав частинку себе у нас. Наша найкраща Oksana Pysarchuk і мої улюблені дівчата… Кожна з Вас особлива і я кожну з вас люблю і буду завжди пам’ятати Дякую за цих коротких 5,5 років. Дякую за любов, підтримку, повагу і розуміння. Це було незабутнє навчання. І якщо б у мене був ще один шанс вибрати освіту, я б свій вибір не змінила!!!

Джерело: сайт ТНПУ