Відсутність обліку зелених насаджень, втрата майна, – як працює комунальне підприємство при мерові Надалу

Фахівці Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області провели державний фінансовий аудит діяльності комунального підприємства «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» за період з 01.01.2015 по 01.10.2018.

Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства засвідчив, що його фінансове становище є нестійким та залежить від залучених джерел фінансування, а рівень ефективності управління підприємством визнаний незадовільним.

Через невжиття заходів щодо ефективного використання основних засобів, нездійснення належного контролю за їх використанням під час проведення фестивалів та інших культурно-мистецьких заходів, ненадання в оренду земельних ділянок із твердим покриттям підприємством упущено вигод отримання доходів на загальну суму 1,4 млн грн.

Відсутність кількісного обліку зелених насаджень не забезпечує належного контролю та створює предумови втрати активів балансовою вартістю 224,3 тис.грн. На придбання матеріальних цінностей, які не використовуються у виробничій діяльності, неефективно витрачено понад 192 тис. грн.

Зважаючи на виявлення під час аудиту проведення операцій, що можуть свідчити про втрати, ініційовано проведення ревізії окремих питань діяльності підприємства.

Під час ревізії установлено, що підприємство фактично втратило незавершене будівництво балансовою вартістю 542,9 тис.грн, яке переобладнане та використовується сторонніми особами. Крім цього, підприємством не за цільовим призначенням використало кошти міського бюджету; оплатило завищену вартість ремонтно-будівельних робіт та вартість комунальних послуг, спожитих орендарями; безоплатно надало послуги з прибирання загалом на суму 155 тис.грн.

За результатами аудиторського дослідження надано рекомендації, спрямовані на покращання фінансових результатів діяльності підприємства. Про результати контрольних заходів поінформовано орган управління та Тернопільську міську раду. Матеріали ревізії передані до правоохоронних органів.

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