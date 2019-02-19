У Тернополі оголошено тендер на 400 тис. грн. на соціальне замовлення

У Тернополі оголошено тендер на 400 тис грн на надання соціальних послуг за кошти міського бюджету. Участь можуть брати громадські організації, благодійні фонди, інші неурядові організації та юридичні особи чи фізичні особи-підприємці.

Зокрема, до 9-ї години ранку 20 лютого приймаються тендерні пропозиції для двох лотів:

Лот 1⃣ — «Надання послуги для забезпечення денного догляду та підтримки осіб з інвалідністю з дитинства після 18 років (для 14-ти осіб)

Лот 2⃣ — «Надання послуги з паліативного догляду за особами з онкологічними захворюваннями IV стадії (для 12-ти осіб) За кожен лот міська рада пропонує учасникам тендера по 200 тис грн — за надання соціальних послуг визначеній кількості осіб до 31 грудня 2019 року. ‼Аукціон на надання соціальних послуг для осіб з інвалідністю з дитинства після 18 років відбудеться 21 лютого 2019 року в 11:55 на офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі України ProZorro: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019–02–04–004315-b… ‼Аукціон на надання соціальних послуг для осіб з онкологічними захворюваннями IV стадії відбудеться 21 лютого в 12.20 на офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі України ProZorro: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019–02–04–004315-b… Довідка: У 2018-му році Коаліція ГО “Тернопільський центр реформ” ініціювала виділення коштів із бюджету міста для втілення механізму соціального замовлення. Тоді Тернопільська міська рада виділила 100 тис. грн на чотири місяці, і було проведено конкурс на освоєння цих коштів неурядовими організаціями. Перемогу здобули благодійний фонд «Карітас» та громадська організація родин дітей-інвалідів «Дитина». До цього конкурсу дані соціальні послуги за кошти міського бюджету не надавалися. У 2019-му році сума фінансування соціальних послуг збільшилася, і тому закупівлю даних соціальних послуг проводять згідно закону «Про публічні закупівлі» — через систему ProZorro.

Поділіться:











загрузка...