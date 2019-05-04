У Тернополі гурт «Фіра» презентували пісні з нового альбому

У рамках Мистецького фестивалю «Ї» виступив тернопільський гурт «Фіра». Колектив задав драйву усім присутнім, представив композиції, які ввійшли до нового альбому. Також презентували прем’єру пісні “Прага 36” та безліч свіжих композицій.

Одразу після гурту «Фіра» свою ноту у музичну платівку фестивалю «Ї» вніс тернопільський гурт «Tik Tu»

Завершували перший день фестивалю «Ї» музичний гурт «TVORCHI» та світлодіодне шоу від театру «Метаноя»

Попереду ще 2 насичених дні «Мистецького фестивалю «Ї». Приєднуйтеся, тут всі своЇ.

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