У рамках фестивалю “Ї” письменник Олександр Вільчинський презентував книгу «У степу під Авдіївкою», основою якої стали власні враження автора від перебування добровольцем Правого сектору під Авдіївкою.

Автор розповів, що він «хотів пройти той шлях, який приходять всі». Проте, у нього спочатку виникло дві проблеми: як потрапити на війну та як звідти повернутись. Третя проблема виникла уже після повернення – як почати писати про війну.

Письменник зауважив, що свої спогади за час перебування під Авдіївкою записував у блокнот, і майже всі діалоги у книзі – це реальні розмови. Автор вважав доречним транслітерувати їхні діалоги, оскільки багато бійців говорять російською.

Олександр Вільчинський поділився секретами його авторського методу написання – 4 сторінки за день, який за його словами «старий як і саме письменництво», але допомагає дисциплінувати себе.

Історія, описана в його книзі – вигадана. За словами автора, такого сюжету в дійсності не було, але таке могло бути. Він заінтригував читачів своїми ремарками про текст, але самої історії, описаної у творі, так і не розкрив.

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