Військове стрільбище Національної гвардії хочуть створити поблизу села Дубівці

Вчора у Дубівцях відбулись громадські слухання стосовно розгляду (погодження) детального плану території по формуванню земельної ділянки для розміщення та постійної діяльності військового стрільбища Національної гвардії України поблизу села. На них були присутні місцеві мешканці та військовослужбовці. Зокрема, командир другого стрілецького батальйону 3002 військової частини Національної гвардії України Дмитро Гуртовський наголосив, що їх підрозділ безпосередньо залучений до операцій об’єднаних сил. У зв’язку з цим важливо навчити молодих бійців особливостям ведення сучасного бою. На жаль, досі військові не мали належних умов для виконання важливих нормативів, оскільки наявне нині стрільбище у с. Біла є дуже завантажене і обмежене за розмірами (лише 350 метрів). Комбат також наголосив, що жодних загроз для населення і ведення сільського господарства не буде існувати.

Слід зауважити, що перед розглядом цього питання було проведено ряд експертиз. За їх результатами виявлено, що територія с. Дубівці є оптимальною для стрільбища і у жодному випадку не заважатиме мешканцям села. Протяжність ділянки для стрільби становитиме 700 м, а ширина – 50 м. В майбутньому планується збільшити кількість навчальних годин і розробити чіткий графік. Мешканці Дубівців будуть з цим детально ознайомлені.

– Маємо пам’ятати, що зараз дуже важливо займатись патріотичним вихованням наших дітей та молоді. Оскільки ситуація в державі є доволі складною, ми повинні щоденно докладати максимум зусиль аби підростаюче покоління мало хороший приклад, як достойно захищати Батьківщину і бути гідними громадянами нашої держави, – зазначив сільський голова Анатолій Кулик.

Військовослужбовці також зауважили, що в майбутньому вони планують у школах громади викладати ази військової справи. Ця наука буде дуже важливою і цікавою, особливо для юнаків.