Віктор Ляшко їде на Тернопільщину через масове звільнення медиків

Головний санітарний лікар України 3 квітня відвідає місто Монастириська, що на Тернопільщині. Через спалах епідемії коронавірусу у місті захворіли 8 лікарів, 13 медсестер та 8 молодших медсестер. Частина медичного персоналу хотіли звільнитися.

Віктор Ляшко під час брифінгу повідомив, що нещодавно 8 медиків Монастириської центральної лікарні написали заяву на звільнення, але наступного дня передумали і вийшли на роботу, повідомляє 24 канал.

Загалом МОЗ постійно зв’язується з місцевими департаментами, щоб дізнатися, чому медики звільняються.