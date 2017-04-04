Він 18 років був ректором теперішнього ТНЕУ, представляв Тернопіль у парламенті

“Впевнений, що багато тернополян знають, але давно не зустрічали академіка Олександра Устенка…, — написав на своїй сторінці тернополянин Сергій Сінкевич. — Сьогодні зі своїм сусідом і хорошим товаришем зробив цю фотку, щоб ви його побачили… Він 18 років був ректором теперішнього ТНЕУ, а тоді – просто “протитанкового” фінансово-економічного інституту і академії народного господарства… У 2002 – 2006-ому представляв Тернопіль у парламенті. Зараз, на 87-ому році життя, Андрійович тримається “бодрячком” – їздить за кермом, покинув курити, чарку часом піднімає і постійно радує нас своїм “устенківським” почуттям гумору. Наказав мені: “Повідом Фейсбук, що на небеса ще не спішу…”.

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