Вісім закладів ресторанного господарства працюватимуть у Тернополі до 23:00 год

Сьогодні на черговому засіданні виконавчого комітету прийнято рішення про погодження нічного режиму роботи восьми закладам ресторанного господарства Тернополя, які можуть працювати до 23:00 год.

Відповідно до рішення, суб’єкти господарювання повинні забезпечити дотримання громадського порядку в нічний час, рішень Ради оборони Тернопільської області, вимог чинного законодавства та рішень міської ради та виконавчого комітету.

Заклади, які працюватимуть у Тернополі до 23:00 год:

Бар «Нонаме» – вул. Олени Кульчицької, 2-А;

Ресторан «На Небі» – вул. Олени Кульчицької, 2-А;

Ресторан «Янг» – вул. Олени Кульчицької, 2-А;

Бар «Пасаж Адлера» – бульвар Тараса Шевченка, 25;

Ресторан «Файне місто» – бульвар Тараса Шевченка, 23;

Бар «Клуб Файного міста» – бульвар Тараса Шевченка, 23;

Ресторан «Антіка» – вул. 15 Квітня, 2м, прим.101;

Преміальний клуб «Зе Рівер» – вул. Чумацька, 14, прим.1

Нагадуємо, що суб’єкти господарювання можуть подати документи на погодження нічного режиму роботи закладів торгівлі та громадського харчування, який наразі встановлюється не пізніше 23:00 год., у ЦНАП (вул. Князя Василя-Костянтина Острозького, 6).

До слова, у Тернополі комендантська година триває з 00:00 год по 05:00 год.