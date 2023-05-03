На Тернопільщині розпочала роботу ще одна поліцейська станція

Поліцейська станція запрацювала на території Микулинецької громади Тернопільського району. До виконання службових обов’язків тут приступив поліцейський офіцер громади, який пройшов відповідне навчання.

За словами голови Микулинецької громади Івана Слободяна, відкриття поліцейської станції є важливою подією для громади, адже це сприятиме забезпеченню безпеки місцевих жителів.

Станцію облаштували у приміщенні Микулинецької селищної ради, там зробили ремонт, закупили нові меблі та технічне обладнання. Тепер люди, які проживають на території громади, а це майже 17 тисяч населення, зможуть отримувати якісні сервісні правові послуги. На станції працюватиме поліцейський офіцер громади, який у своєму розпорядженні матиме службовий автомобіль і зможе оперативно виїжджати на виклики громадян.

«Поліцейський офіцер громади – це та людина, яка має створювати безпековий простір. Він має комунікувати з населенням і знати кожного мешканця громади», – зазначив заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Михайло Білецький.

Про безпеку жителів Микулинецької громади дбатиме поліцейський офіцер Микола Сирник. Він добре знає місцеве населення та територію, адже раніше працював тут дільничним.

«У даній громаді працюю понад 15 років. Основне завдання поліцейського офіцера громади – не карати, а на партнерських засадах знаходити спільну мову з людьми, попереджати та запобігати вчиненню правопорушень, працювати на профілактику».

Нагадаємо, що проєкт «Поліцейський офіцер громади» реалізовується Головним управлінням Національної поліції в Тернопільській області спільно з територіальними громадами, з якими підписано відповідні меморандуми про співпрацю.