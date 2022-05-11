17:41 | 11.05.2022
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У господарстві «ГАДЗ» на Бучаччині зводять холодильний комплекс для зберігання фруктів та овочів (відео)

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ФГ «ГАДЗ» на Бучаччині продовжує розширювати свою діяльність.
 
Зараз у господарстві вже завершили підготовчі роботи до будівництва нового холодильного комплексу.
 
– Комплекс включатиме холодильник місткістю 6500 тонн, підвіс для контейнерів, сортувальну лінію, дві камери заморожування, рампу для відвантажування та побутові приміщення,  розповідає директор ФГ «ГАДЗ» Олег Грицак.
 
Днями працівники приступлять до монтажу конструкцій. Будівництво планують закінчити до початку збору нового врожаю.
 
– Приїхало п’ять фур сендвіч-панелей. Це тільки початок. Загалом буде тридцять вантажівок. Також завозимо металоконструкції. Сподіваюся, що вже 1 вересня фрукти та овочі зберігатимемо у новому комплексі. Хто інвестує, той будує майбутнє. Віримо, що Україна переможе,  каже засновник ФГ «ГАДЗ» Петро Гадз.

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