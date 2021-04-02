Молодість шкіри у Вас в крові: можливості PRP-терапії

Для того, щоб шкіра випромінювала здоров’я і красу, вона повинна володіти хорошим місцевим імунітетом. Зараз, після холодів і посткарантинних стресів, мало хто може ним похвалитися. Однак є методики, які здатні відновити захист шкіри і повернути їй молодість. Про одну з таких методик, PRP-терапію, дізнаємося з перших вуст лікаря-косметолога МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» Пінчук Анни Федорівни.

PRP терапія – це ін’єкційна процедура введення в шкіру власної плазми, насиченою тромбоцитами. Саме тромбоцити містять особливі сполуки – фактори росту, необхідні клітинам шкіри для вироблення гіалуронової кислоти, еластину і колагену, що відповідають за зволоженість, пружність і тонус шкіри.

Як збагачують плазму

Спочатку проводиться забір венозної крові, потім її поміщають в спеціальне обладнання – центрифугу. При її обертанні кров розпадається на різні елементи: лейкоцити, еритроцити і насичену тромбоцитами плазму. Останню відокремлюють і вводять в проблемні ділянки. При цьому плазма ні з чим не контактує, що виключає ризик інфікування, – це абсолютно чистий і натуральний ін’єкційний матеріал.

Результати PRP терапії

підвищення пружності та еластичності шкіри;

вирівнювання рельєфу шкіри;

усунення дрібних зморшок;

зволоження шкіри;

зменшення пігментації.

Процедура запускає активний процес регенерації шкіри. Клітини починають швидко ділитися, шкіра відновлюється, омолоджується, стає більш щільною, еластичною і сяючою.

PRP-терапія застосовується не тільки для продовження молодості шкіри. Цей метод добре себе зарекомендував у лікуванні акне і профілактики постакне, лікування алопеції (випадіння волосся) тощо.

В чому унікальність

PRP-терапія заснована на дії тромбоцитів – по суті «рідних» клітин крові людини, тому алергія та інші негативні реакції організму виключені. Як правило, результат видно вже після першої процедури. Максимальний ефект досягається після чотирьох сеансів. Інтервал між ними повинен становити не менше двох тижнів. Методика добре поєднується з іншими естетичними процедурами. Зазвичай, результат зберігається до 12 місяців, що передбачає повторну процедуру один раз в рік.



Де у Тернополі проводять плазмоліфтинг?

Успіх будь-якої косметологічної процедури залежить від досвідченості фахівця. Саме такі працюють в медичному центрі «Оксфорд Медікал Тернопіль». В відділенні естетичної медицини Ви зможете отримати якісну процедуру PRP-терапії.

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