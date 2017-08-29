Власника солідного авто у Тернополі оштрафують на півтори тисячі доларів

У понеділок, 28 серпня, на вулиці Рудницького інспектори помітили автомобіль Nissan Juke. Він проїхав на заборонений сигнал світлофора. Поліцейські зупинили автомобіль.

Під час спілкування у водія патрульні помітили ознаки наркотичного сп’яніння. Охоронці порядку запропонували громадянину пройти освідування у медичному закладі, однак він у категоричній форма відмовився. Почав лаятися та погрожувати, а також не виконував законних вимог поліцейських.

На порушника винесли постанову за ч. 3 ст. 126 КУпАП (Керування особою, яка позбавлена такого права) та склали адмінпротоколи ч. 3 ст. 130 КУпАП (Керування у стані алкогольного сп’яніння втретє протягом року), ст.173 КУпАП (Дрібне хуліганство) та ст. 185 КУпАП (Злісна непокора законному розпорядженню поліцейського).