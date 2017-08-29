У Байковецькій громаді відбувся вишуканий бал

Під час благодійного балу, організованого молодіжним комітетом Байковецької об`єднаної територіальної громади, зібрали 26 тисяч гривень.

В заході взяли участь 80 осіб, які заздалегідь отримали запрошення та були повідомлені про дрес-код. Благодійний вечір відбувся в ресторані “Галицький замок”, розташованому на території Байковець.

Відтак жіноцтво в вечірніх сукнях та відповідно вбрані чоловіки закружляли в вальсі.

Опісля відбувся благодійний аукціон, де розіграли лоти. З реалізації запрошень та аукціону організатори зібрали 26 тисяч гривень. Гроші витратять на придбання обладнання в місцеву амбулаторію загальної практики сімейної медицини.

Фото із сайту Байковецької об`єднаної територіальної громади.