Боротьба за свіже повітря у Тернополі триває…

Вчора, 3 листопада, відбулось засідання в Восьмому апеляційному адміністративному суді про скасування реєстрації Декларації на початок виконання будівельних робіт для торфяної котельні по вул Київські й2 с, (головуючий суддя – Святецький Віктор Валентинович. Про це повідомляє Юлія Мамчак.

В кінці місяця має відбутися наступне наступне засідання.

Нагадаємо, зараз тривають судові засідання за позовом Юлії Мамчак по скасуванні дозвільних документів для торф’яної котельні по вул. Київська 3 с. А дискусії щодо впровадження у місті котелень на торфі тривають ще з початку 2017 року. Тоді анонсувалося, що в Тернополі запрацюють сім котелень на альтернативних видах палива. Зокрема, на вулицях: Київська, Купчинського, 14а, Лесі Українки, 4, Лемківська, 23, Франка, 16, Живова, 12 та Просвіти, 9. Заради реалізації цього проекту побудували завод із переробки торфу на торф’яні крихти – сировини для котелень. Зауважимо, що влада, попри неодноразові протести та заяви місцевих жителів, не відступає від задуму обігрівати їх за допомогою сумнівно безпечного торфу…

Наполегливість у цьому питанні збоку міського голови Сергія Надала можна пояснити просто – сімейний бізнес-інтерес.

Адже серед засновників ТОВ «Тернопільтепло» (фірма-інвестор проекту реконструкції котелень на альтернативних видах палива) був Богдан Вербовий – рідний брат дружини міського голови Тернополя Сергія Надала – Олени (у дівоцтві – Вербова). Після перших скандалів, швагра мера із списку швиденько прибрали.