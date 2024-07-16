Вночі у Тернополі втопився чоловік

Трагічний випадок стався 15 липня в м. Тернополі. Орієнтовно о 22.30 годин поблизу пляжу «Циганка» у воді Тернопільського міського ставу було виявлено людину, яка не подавала ознак життя. Відпочиваючі, які в цей час були на місці події самостійно дістали громадянина на берег та викликали медиків.

На жаль, реанімаційні заходи не дали результату і 26-річний тернополянин помер в автомобілі «швидкої».

Ймовірною причиною смерті вважається утоплення. На даний момент обставини події встановлюються правоохоронними органами.

За інформацією ГУ ДСНС України, з початку цього року на водоймах Тернопільської області загинули 24 людини, включаючи чотирьох дітей.

Щоб запобігти подібним нещасним випадкам дотримуйтесь правил поведінки на водоймах.

Детальніше за посиланням на офіційній сторінці Головного управління ДСНС України у Тернопільській області

https://tr.dsns.gov.ua/video/abetka-bezpeki-iak-uniknuti-tragediyi-na-vodi