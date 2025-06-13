Водій без прав і напідпитку: у Тернополі патрульні спіймали порушника під час комендантської години

У ніч проти 12 червня, близько 3-ї години, на вулиці Тролейбусній у Тернополі патрульні зупинили автомобіль Mazda, який рухався під час дії комендантської години. За кермом перебував чоловік із явними ознаками алкогольного сп’яніння.

Водій відмовився проходити огляд на стан сп’яніння, однак це не врятувало його від відповідальності. Як з’ясувалося, він уже був позбавлений права керування — за аналогічне правопорушення.

Інспектори склали на кермувальника адміністративні матеріали:

Постанову за ч. 4 ст. 126 КУпАП — керування транспортом особою, позбавленою права керування.

Протокол за ч. 2 ст. 130 КУпАП — повторне керування в стані сп’яніння.

Чоловіка відсторонили від керування, а автомобіль евакуювали.

📊 Загалом за нічну зміну патрульні виявили ще трьох нетверезих водіїв, які наражали на небезпеку себе та оточуючих.

Поліція вкотре закликає:

👉 Не сідайте за кермо у стані сп’яніння — це злочин, а не дрібне порушення.

👉 Дбайте про безпеку власну та інших учасників дорожнього руху.