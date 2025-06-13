У Тернополі звільнили від податків підприємців, чиє майно постраждало від ракетних атак

На черговій сесії Тернопільської міської ради депутати ухвалили зміни до рішення від 06.06.2019 №7/35/5 «Про місцеві податки і збори Тернопільської міської територіальної громади». Нововведення передбачають звільнення підприємців і юридичних осіб від сплати низки податків за пошкоджене майно.

📌 Які пільги запроваджено:

✅ З 1 червня до 31 грудня 2025 року звільняються від:

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки ;

земельного податку

усі юридичні особи та ФОПи, чиї об’єкти нежитлової нерухомості у Тернополі були пошкоджені внаслідок ракетних атак 25 травня та 6 червня 2025 року.

Пільга стосується:

будівель, що потребують капітального ремонту, реконструкції чи реставрації ;

об’єктів із незначними пошкодженнями, які можуть бути відновлені шляхом поточного ремонту.