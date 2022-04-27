На Тернопільщині кооператив «Домашня ягода» продає саджанці безколючкової ожини та малини

Сільськогосподарський кооператив «Домашня ягода» на Бучаччині продає саджанці з дуже потужною кореневою системою та сформованими молодими пагонами літніх сортів малини та безколючкової ожини.

Ціна саджанців:

малини – 7 грн.

ожини – 40 грн.

Для членів СК “Домашня ягода” діє знижка – малина – 5 грн, ожина 25 грн.

Деталі – за номером телефону: 0970387833.

Нагадаємо, минулоріч у березні на Бучаччині заснували сільськогосподарський кооператив «Домашня ягода». Спеціалізація кооперативу – ягідництво. Об’єднавшись, селяни вирощують малину, ожину, полуницю, лохину, обліпиху, гарбузи. «Домашня ягода» гарантує учасникам об’єднання збут продукції, організує тренінги із ягідництва, компенсує частину витрат на посадковий матеріал.