студенти з Тернопільщини запустили акцію проти насильства над тваринами і птахами

Студентка з Чорткова Наталія Дмитрів ініціювала акцію проти насильства над тваринами і птахами. Дівчина навчається у коледжі Івано-Франківська. Каже, зараз проходять літню практику і одне із завдань – намалювати птаха.

Наталія та її одногрупники обрали для картини павича. Бо, каже, у мережі побачили відео, як на Чернівеччині чоловік убив такого птаха, вдаривши його кілька разів об землю, пише Суспільне.

“Навчаюся у коледжі університету Короля Данила на творчій спеціальності “дизайн”. Якось я сиділа в “ТікТоці” і гортала рекомендації. Натрапила на відео, де чоловік чинив насильство над павичем. Я закликала своїх одногрупників намалювати павича і так висловити своє невдоволення щодо вчинку чоловіка та закликати усіх бути проти насильства над тваринами”, – каже студентка.

Щодо чоловіка, якого на відео бачила Наталка, поліцейські відкрили кримінальну справу за жорстоке поводження з тваринами.

До цієї акції долучилась Юлія Сивоус з Калуша Івано-Франківської області.

“Для початку ми схематично зобразили павича, щоб надалі його було легко зафарбувати. Спочатку ми намалювали голову, тулуб, хвіст та пір’я. Потім на палітрі змішували кольори, які знадобляться для роботи. Жовтий колір змішали з синім, щоб отримати зелений і ним розфарбувати пір’їнки. На останньому етапі роботи – зображаємо бліки і чекаємо, щоб фарби висохли”, – каже Юлія Сивоус.

Окрім студенток, до акції долучились жителі Чорткова. Серед них – Анастасія Джулінська.

Дівчина зробила аплікацію із павичем.

“Я вважаю, що люди, які коять злочини проти тварин, повинні нести за це повну відповідальність у суді. Тому що це аморально. У моїй роботі – невеликій аплікації, червоний фон символізує небезпеку, яку несе суспільство для тварин. А блакитний павич символізує безпорадність, смуток та неможливість захистити себе від цього суспільства”, – розповіла Юлія Сивоус.