У Тернополі посилено контролюють оплату проїзду у маршрутках та тролейбусах

Контролери КП «Тернопільелектротранс» спільно з інспекторами муніципальної інспекції продовжують здійснювати посилений контроль за оплатою пасажирами проїзду в громадському транспорті Тернополя, зокрема, в частині відповідальності за безквитковий проїзд.

Так, впродовж червня контролерами було здійснено 1646 щоденних перевірок у пасажирському громадському транспорті, близько 1000 з яких – в автобусах комунальної та приватної власності.

За цей період виявлено 173 порушення, здійснені пасажирами у міському громадському транспорті.

З громадянами, котрі намагалися сплатити за проїзд готівкою, було проведено роз’яснювальну роботу щодо оплати проїзду банківськими картками, неперсоніфікованими електронними проїзними квитками або «Соціальною картою тернополянина». В ході перевірки виявлено також пасажирів, котрі оплачували проїзд не власними персоніфікованими електронними квитками, такі картки вилучені. Загалом контролерами оштрафовано 39 пасажирів.

Звертаємо увагу, що контроль оплати проїзду пасажирами у громадському транспорті Тернополя здійснюватиметься й надалі.

Контрольною службою постійно змінюється конфігурація та місця проведення перевірок, що дозволяє охопити при перевірках усі маршрути громадського траснспорту.