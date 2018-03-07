Водойми Тернопілля зведуть в одну карту

Карта водних ресурсів Тернопільщини з’явиться незабаром. Про це повідомив народний депутат Роман Заставний журналістам телеканалу ІНТБ.

На його ініціативу щодо покращення екологічного стану Тернопільського ставу вже відгукнулися громадські діячі, активісти. А колектив нашого педуніверситету запропонував хороші напрацювання. Відтак вирішили, що будуть напрацьовувати матеріали, які згодом представлять у проекті.

«Проект, який, надіємся, буде фінансований і з екологічного фонду, по збереженню Тернопільського ставу», – висловив сподівання Роман Заставний. — І чекаємо створення Центру постійного моніторингу якості води та ситуації, пов’язаної із ставом».

Крім цього, народний депутат зізнався, що планують створити кадастрову карту водних ресурсів Тернополя та області.