Чим здивував тернополян «Сінема сіті» у свій День народження?

З чим Вам асоціюється день народження? Правильно з сюрпризами, солодощами, ну і звісно, подарунками! Саме так гучно свій 8 день народження відсвяткував кінотеатр «Сінема сіті». Власне, найбільше на святі раділи ровесники кінотеатру. Аніматори, яких спеціально запросили з нагоди урочистостей, розважали дітвору цікавими іграми та вікторинами. Хто був найкмітливіший і найспритніший отримував винагороду. Коли веселощі закінчилися, присутніх частували розмаїтими солодощами.

А фінальним акордом свята став перегляд довгоочікуваного мультика «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила». До речі, тернополяни першими в Україні мали нагоду переглянути стрічку. У прокат вона вийде лише з 7 березня. Це повнометражний анімаційний фільм української студії Animagrad (FILM.UA Group). Головний леймотив мультика в тому, щоб показати глядачам, що справжня любов – сильніша за магію. Усі події розгортаються у славетному місті Києві. Захоплюючі пригоди головних героїв, викрадення принцеси та боротьба за кохання, а ще літературна українська музика та дотепні жарти…

Все це ви зможете побачити на власні очі, завітавши до кінотеатру вже з 7 березня. Масу позитивних емоцій вам гарантовано!