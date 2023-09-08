Водопровідна вода з платних водоматів: що каже власник, “Тернопільводоканал” та Держпродспоживслужба

Платні водомати у Тернополі продають звичайну питну воду з централізованої водопровідної мережі. Про це розповіли у комунальному підприємстві “Тернопільводоканал”. Фахівець зі зв’язків з громадськістю Антон Федорців розповів Суспільному, власники водоматів самовільно під’єднуються до міського водопроводу і продають воду споживачам майже у сто разів дорожче.

За його словами, під час контрольної перевірки фахівці комунального підприємства “Тернопільводоканал” виявили чотири таких водомати в Тернополі.

“Вони є різні за своєю конструкцією, якісь такі маленькі, як, скажімо, поштові скриньки колись були. От якраз на них ми звернули увагу, тому що тут відразу зрозуміло, що в ньому не зберігається вода, він звідкись її бере. І от ми виявили таких чотири — це є проспект Бандери, вул. Патріарха Любомира Гузара, вул. Романа Купчинського та на бульварі Тараса Шевченка. На цих водоматах немає жодних фільтрів. Тобто, вони просто під’єднані до мережі”.

Тернополянка Ірина Гулей набирала воду з водомата на бульварі Тараса Шевченка.

“Пише, що це джерело, що це очищена гарна питна вода. З крана вона хлорована, не очищена і, звичайно, не є корисна. І, тим паче, для дитини. В мене маленька дитина і я готую їсти на воді, котру набираю, і ми її вживаємо, як питну воду щодня”.

Про те, що цей водомат подає воду з міського централізованого водопроводу чує вперше, каже жінка.

“Я цього не знала. Я думала, що це дійсно, як пише на цих автоматах, що це питна вода, що вона очищена. Мене шокувала ця інформація”.

Кореспонденти Суспільного поспілкувалися з підприємцем, який встановив водомат на бульварі Шевченка.

Чоловік не назвався, спілкуватися на камеру відмовився. За кадром розповів, дійсно бере воду з централізованої водопровідної мережі. У власному господарському приміщенні встановив систему багаторівневої очистки. За словами підприємця, обладнання дороговартісне, тож і вартість води відповідна.

Те, що підприємці продають воду з водопровідної мережі, не є порушенням, каже Антон Федорців. Адже власники водоматів встановили лічильники на воду і оплачують за послуги водопостачання та водовідведення.

“Тут швидше йдеться про якусь морально-етичну складову. Тому, що облік ведеться, часто чуємо якісь нарікання от вода не така, “Тернопільводокананал” погану воду подає і так далі. Але, як ми бачимо, підприємці не соромляться цю воду продавати. І тому є питання: а для чого платити 1.50, чи 1.70, чи 2 гривні за літр води, якщо “Тернопільводоканал” цю ж воду подає до тернополян і вартість кубометра, тобто тисячі літрів, 17 гривеь 58 копійок. Тобто, якщо взяти за літр, це менше 2 копійок”.

Чи не порушують підприємці права споживачів, продаючи водопровідну воду дорожче, кореспонденти Суспільного запитали у фахівців Держпродспоживслужби, які моніторять стаціонарні пункти розливу води.

“На сьогоднішній день на території міста Тернополя офіційно зареєстровано 4 суб’єкти господарювання, які розміщують біля 200 водоматів – пунктів розливу питної води, які контролює Держпродспоживслужба. Стосовно цих водоматів, які виявив водоканал, у нас немає в реєстрі їх як суб’єктів господарської діяльності. Зрештою, якщо це вода дійсно з централізованого водопостачання, то можемо говорити, що вона контрольована. Інше питання, що встановлення самих водоматів — це є незаконна діяльність, незаконний бізнес і незаконне збагачення. Тобто, вода в крані — це одна ціна, а людям продають дорожчу в рази, а люди на це ведуться, купуються. Те, що вони самовільно встановлені ці пункти розливу, питання більше до правоохоронних органів, до фіскальної служби, що податків не платять, до органів місцевого самоврядування”, — каже начальниця управління держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Нінель Цяпа.

За коментарем з приводу розміщення водоматів та продажу води з централізованої мережі ми звернулися до пресслужби міської ради, однак наразі відповіді не отримали.

У муніципальній інспекції нам повідомили: інформації щодо самовільно встановлених водоматів до них не надходило.

Суспільне