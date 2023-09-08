9 та 10 вересня буде тимчасово змінено рух автобусного маршруту №29

У зв’язку з поточним ремонтом дорожнього покриття на перехресті вул. Євгена Коновальця-Іллі Рєпіна, 9 та 10 вересня буде змінено рух автобусного маршруту №29 «вул. Михайла Вербицького – Ринок – вул. Степана Будного».

Зокрема, автобусний маршрут №29 курсуватиме у прямому та зворотному напрямку: просп. Степана Бандери з розворотом на «Збаразькому кільці» і далі по маршруту без заїзду на вул. Євгена Коновальця, вул. Михайла Вербицького.

Нагадаємо, 9 вересня з 9:00 год буде повністю перекрито рух транспорту на вул. Євгена Коновальця з двох сторін. Попередньо рух на цій вулиці буде перекрито до 11 вересня 20:00 год.

До уваги водіїв! Проїзд від Станції швидкої медичної допомоги, що на вул. Іллі Рєпіна та прилеглих будинків, буде проводитись через територію ОСББ вул. Михайла Вербицького №12 та №28.

Просимо вибачення у громадян за тимчасові незручності та закликає завчасно планувати свій маршрут.